Hier krijgen leerkrachten binnenkort voorrang voor coronavaccin: “Onze reservelijst is al afgewerkt omdat veel mensen niet opdagen"

Leerkrachten komen in Vilvoorde en Machelen op de reservelijst om gaten in de planning van het vaccinatiecentrum Het Bolwerk te vullen. Hierdoor zullen ze vanaf volgende week al druppelsgewijs een spuitje kunnen krijgen. Het gaat om een contingent van zowat 1.300 personeelsleden.

Hiermee gaat Vilvoorde in tegen de Vlaamse richtlijnen, want op dit moment krijgt naast het zorgpersoneel in principe geen enkele beroepsgroep voorrang. De beslissing komt er omdat Vilvoorde nu al door ...