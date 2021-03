De experten zetten druk: wat mogen we verwachten bij zo’n harde lockdown?

De experten zetten hoog druk. Wellicht volgen woensdag, tijdens een andermaal vervroegd Overlegcomité, nieuwe maatregelen om de stijgende curves terug af te platten. Vrijdag vonden de regeringen het plan B van de experten nog te streng, vijf dagen later komt plan C in zicht. Dan spreken we over de sluiting van en het verbod op alles wat niet essentieel is. Een beetje zoals een jaar geleden dus.