Man valt stagiair van Bpost aan met hamer, politie op zoek naar de dader

De politie is op zoek naar een man die een stagiair van Bpost heeft aangevallen met een hamer. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij het slachtoffer achtervolgt en meermaals slaat.

Op maandag 1 februari is een jonge stagiair van Bpost in Havré, Henegouwen pakjes aan het leveren wanneer een voetganger zijn aandacht probeert te trekken. Wanneer hij uitstapt, haalt de man een hamer boven en slaat hij hem op het hoofd. Het slachtoffer verliest onmiddellijk het bewustzijn en valt op de grond.

Wanneer de stagiair bij bewustzijn komt, krijgt hij nog altijd slagen van de hamer en wordt hij in de rug geschopt. Het slachtoffer is zwaargewond, maar weet te ontsnappen. De dader achtervolgt de stagiair, die richting de Rue du Bois Dormant wegloopt, een doodlopende straat. Op die manier kan de agressor de jongeman vinden, waarna hij hem opnieuw slaat, deze keer in het gezicht. Maar het slachtoffer kan in de linkerhand van de dader bijten en slaagt er zo in om opnieuw te vluchten. Deze keer lukt het hem wel.

Vandaag is de dader nog altijd niet gevonden. Daarom verspreidt het parket van Bergen een opsporingsbericht. De dader is 25 à 30 jaar, ongeveer 1,80 meter groot en heeft een lang en mager postuur. Hij heeft donker haar en een beginnende baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trainingsbroek, een sportieve jas en slippers.

Heb jij info over deze zaak? Bel de politie op het nummer 0800/30 30 0 of mail naar opsporingen@police.belgium.eu.