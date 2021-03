Europese Commissie: “Willen in tweede kwartaal de vaccins ontvangen om onze doelstelling te halen”

De Europese Commissie wil dat de bedrijven waarmee contracten afgesloten werden voor de levering van coronavaccins in het tweede kwartaal de dosissen bezorgen om tegen het einde van de zomer de doelstelling te halen om 70 procent van de volwassen bevolking te hebben ingeënt. Dat heeft Sandra Gallina dinsdag gezegd, de topambtenaar van de Europese Commissie die de gesprekken met de farmabedrijven leidt.

De Commissie mikt er al langer op om eind september 7 op de 10 volwassen EU-burgers volledig gevaccineerd te hebben. Ondanks het feit dat AstraZeneca fors minder vaccins levert dan met het Brits-Zweedse bedrijf afgesproken was, houdt de Commissie aan haar doelstelling vast. “De bedrijven moeten de afgesproken hoeveelheden leveren, zodat we in juni de vaccins hebben die we nodig hebben”, zei Gallina tijdens een debat in het Europees Parlement. “Met de leveringen die we in het eerste kwartaal ontvingen en de grotere hoeveelheden die we in het tweede kwartaal verwachten, moet het vooropgestelde resultaat gehaald kunnen worden.”

In de eerste drie maanden van het jaar zullen de Europese lidstaten iets meer dan 100 miljoen vaccins ontvangen hebben. Tussen april en juni moeten dat er meer dan 300 miljoen zijn, waaronder ook 55 miljoen dosissen van het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan maar één prik nodig is. Tegen midden april zou J&J beginnen te leveren, bevestigde Gallina.

De Italiaanse was opnieuw bijzonder kritisch voor AstraZeneca. “De lidstaten hebben allemaal hun vaccinatiecampagnes gelanceerd, maar die zijn bemoeilijkt door de slechte prestatie van AstraZeneca. Dit heeft ons allemaal reputatieschade bezorgd”, zei ze. AstraZeneca zou in het eerste kwartaal maar 30 miljoen dosissen leveren, in plaats van de 90 miljoen die contractueel vastgelegd zijn. In het tweede kwartaal zouden het er geen 180 miljoen, maar slechts 70 miljoen zijn. “Maar ja, voor de Europese markt produceert het bedrijf slechts op 1 van de 5 sites die in ons contract staan (in het Belgische Seneffe, red.). Dan kun je ook niet aan je engagementen voldoen. Bovendien moet 1 productiesite (in Leiden, in Nederland, red.) nog vergund worden door het Europees Geneesmiddelenagentschap.”

Pfizer/BioNTech en Moderna leveren wel de vaccindoses zoals afgesproken, zei Gallina. Ook met Novavax sloot de Commissie al een aankoopovereenkomst af, maar het vaccin van dat bedrijf moet nog worden goedgekeurd. “De data die we kregen, zien er wel veelbelovend uit”, zei Gallina.