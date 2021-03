Blunder van formaat kost Bayern-spits selectie bij de nationale ploeg

Geen Eric Maxim Choupo-Moting bij Kameroen tijdens de internationale break. Hoewel de spits van Bayern München wel geselecteerd was.

Bondscoach Toni Conçeicao had voorafgaand aan de kwalificatieduels voor de Africa Cup met Kaapverdië en Rwanda laten weten dat de 32-jarige Choupo-Moting niet was ingegaan op zijn oproep. Maar niets blijkt minder waar. Volgens Bild had de Kameroense voetbalbond die namelijk verstuurd naar… het verkeerde e-mailadres. Namelijk dat van zichzelf.

“Ik heb contact opgenomen met Bayern en zij bevestigden dat ze de oproep van de nationale ploeg niet hebben ontvangen”, aldus de vader/manager van de spits. “Ze hebben de uitnodiging blijkbaar naar het verkeerde e-mailadres verstuurd en daar kwamen ze pas maandag achter. Dit toont een gebrek aan professionaliteit. Ik bedoel, wees zeker dat het adres juist is als je een mail stuurt. Ik begrijp niet waarom dit werd afgedaan als de fout van Maxim of de club.”