Problemen met de webshop van F.C. De Kampioenen: “In strijd met consumentenrecht”

Er schort wat aan de officiële webshop van F.C. De Kampioenen. Dat blijkt uit een klacht die luisteraar Kelly naar De Inspecteur bij Radio 2 stuurde. Ze kon haar geld niet terugkrijgen en mocht haar aankoop enkel omruilen. Dat kan niet volgens het Europees consumentenrecht.

Wie online iets koopt, kan gebruikmaken van het retourrecht. Maar blijkbaar zijn er heel wat webshops die zich niet even goed aan die regels houden. De Inspecteur van Radio 2 ontving een klacht van luisteraar Kelly nadat ze kleding had gekocht bij de officiële webshop van F.C. De Kampioenen. Het was niet de juiste maat en dus wou ze de kleding terugsturen. Maar dat mocht volgens de webshop niet. Als klant kon je enkel goederen omruilen. Een bestelling retourneren en je geld terugvragen, mocht volgens hen niet.

Maar dat kan niet volgens ons Europees consumentenrecht. De Inspecteur schakelde professor consumentenrecht Reinhard Steennot (UGent) in en hij bevestigt het verhaal. “Het klopt dat je als consument het recht hebt om je geld terug te vragen”, klinkt het. Je hebt als online aankoper een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. De verkoper moet niet enkel de waarde van het goed terugbetalen, maar ook de initiële verzendingskosten.

En er zaten nog fouten in de regeling van de webshop van F.C. De Kampioenen. Zo kon je als klant enkel goederen ruilen nadat de verkoper daar toestemming toe gaf. En hebt je ook recht om terugbetaald te worden met het oorspronkelijke betaalmiddel. Een tegoedbon telt dan niet. Steennot wijst wel op het feit dat er uitzonderingen bestaan op gepersonaliseerde goederen en ook om hygiënische redenen kan het je soms producten niet terugsturen.

Bij de VRT geven ze aan ondertussen te hebben samengezeten met hun partners en voor elke webshop waarmee ze samenwerken de fouten hebben rechtgezet.