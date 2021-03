Bijna 1,9 miljoen dosissen geleverd aan België

Tot en met 21 maart heeft ons land in totaal 1.878.165 vaccindosissen gekregen. Dat blijkt dinsdag uit de wekelijkse update van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het leeuwendeel van de doses kwam van Pfizer/BioNTech (1.218.165), gevolgd door AstraZeneca (501.600) en Moderna (158.400).

Bijna alle geleverde doses werden al verdeeld over de verschillende gemeenschappen en gewesten. Vlaanderen kreeg in totaal 1.048.320 doses, Wallonië 569.995, Brussel 194.785 en de Duitstalige Gemeenschap 12.805.

Het totaal van 1.825.905 verdeelde dosis ligt iets lager dan het aantal dat tot 21 maart effectief geleverd werd. Dat komt omdat er een strategische reserve is aangelegd (45.900 doses), 5.600 dosissen worden ook voorbehouden voor het leger. Daarnaast dienen 1.170 doses voor klinische proeven.

In de wekelijkse update geeft het FAGG ook een stand van zaken over het aantal geleverde en bestelde naalden en spuiten. Voor het voorbereiden van de injectie werden tot nu toe alle 2,15 miljoen bestelde spuiten geleverd, van de naalden beschikt België over 2,8 miljoen van de bestelde 4 miljoen. Voor het toedienen van de injectie heeft ons land momenteel al 14.657.200 spuiten en 15.413.200 naalden ontvangen, een kleine 40 procent van de totale bestelling.