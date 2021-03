Heel wat slachtoffers van aanslag Zaventem en Maalbeek wachten nog op vergoeding Slachtofferfonds

Vijf jaar na de feiten wachten 662 slachtoffers van de aanslag in Zaventem en 166 van deze in de Brusselse metro nog steeds op een vergoeding van het Slachtofferfonds. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op een vraag van Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) “Vijf jaar na de feiten is dit onvoorstelbaar”, vindt Creyelman, die erop wijst dat er slachtoffers zijn van terreurdaden van bijna tien jaar geleden die nog steeds geen vergoeding ontvangen hebben.”

Onder bepaalde voorwaarden kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, of hun verwanten, een financiële hulp van de federale staat verkrijgen, onder meer wanneer de daders onbekend of onvermogend zijn. De beslissing over de toekenning van die financiële hulp, en de hoogte van het bedrag ervan, ligt bij de commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.

Voor de aanslag in Zaventem heeft het Slachtofferfonds 1.076 aanvragen ontvangen, over 662 daarvan viel nog geen beslissing. Voor de aanslag in Maalbeek is dat het geval voor 166 van de 330 aanvragen.

Creyelman verwijst nog naar andere feiten. “Nadat een vrachtwagen op 14 juli 2016 op een promenade in Nice was ingereden op weerloze voetgangers, dienden 17 Belgen een verzoek tot vergoeding in. We zijn ondertussen bijna vijf jaar verder en 11 slachtoffers wachten nog steeds op een beslissing van de commissie. Maar nog erger is het gesteld met de slachtoffers van een terreuraanval met een machete in de straten van Charleroi, in diezelfde zomer van 2016. De zes mensen die toen een aanvraag indienden, wachten allemaal nog op een oordeel over hun dossier.”

Voor het Vlaams Belang-parlementslid worden slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van terreurdaden, ouders van minderjarige slachtoffers die een langdurige medische behandeling behoeven, personen die gewond raakten bij het bieden van hulp door de Belgische Staat in de steek gelaten.