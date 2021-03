Scholen niet de drijvende kracht achter besmettingen: “Virus zit overal”, zegt Van Gucht

Op dit moment wordt één op de vier coronabesmettingen in ons land vastgesteld bij kinderen of tieners. De vraag of scholen een motor zijn voor de toename van het aantal besmettingen stelt zich dan ook opnieuw. “Er is niet bepaald één drijvende kracht, het virus zit overal”, zegt viroloog Steven Van Gucht dinsdag.

Het virus is vandaag de dag terug te vinden bij kinderen, maar ook bij de actieve bevolking, binnen gezinnen en families. “Scholen zijn communicerende vaten, als er veel virus in de samenleving circuleert, zie je dat ook in de scholen”, aldus Van Gucht.

De viroloog haalt verder cijfers aan over bekende uitbraken, die gemonitord worden door CLB’s of bedrijfsartsen. Zowat 37 procent van die uitbraken zien we op scholen, in bedrijven is dat 36 procent. “Vroeger waren de woon-zorgcentra de plaatsen met de meeste uitbraken, maar dat is door de vaccinatiecampagne teruggedrongen naar 6 procent”, klinkt het.

Ook de redenen waarom kinderen op scholen getest worden, wijzen volgens Van Gucht niet op een groter besmettingsgevaar op scholen. “Bij 28 procent is de bron het gezin, bij 8 procent de familie, bij 5 procent het werk, bij 4 procent de klasgenoten en bij 1,5 procent een leerkracht. Bij iets minder dan 1 op de 2 besmettingen kennen we de oorsprong niet.”

Het prioritair vaccineren van leerkrachten noemt Van Gucht “een gevoelig onderwerp”. “Ik denk dat de strategie in ons land momenteel heel duidelijk is: de vaccins reserveren voor wie de hoogste kans loopt op complicaties, ziekenhuisopname en overlijden. Er zijn bijna een half miljoen leerkrachten in ons land, dat zijn bijna een half miljoen vaccins die het liefst toch voorbehouden zijn voor mensen die het grootste risico op ziekte lopen”, besluit de viroloog.