Nederlands bondscoach Frank de Boer rekent niet op Virgil van Dijk op EK

Nederlands bondscoach Frank de Boer rekent er niet op dat Virgil van Dijk komende zomer beschikbaar is voor het EK voetbal (11 juni-11 juli). “Dat zou echt een bonus zijn”, zei hij. “Het gaat goed met Virgil. Maar hij kan tijdens het revalideren ook tegen een tegenslag oplopen. En dan duurt het weer twee weken langer. Laten we nu maar afwachten hoe het loopt.”

LEES OOK (+). Het comebackjaar van Oranje: Nederland start in Turkije aan de weg naar Qatar

Van Dijk herstelt van een zware knieblessure die hij in oktober vorig jaar tijdens een duel met Everton opliep. Liverpool-coach Jürgen Klopp ziet zijn verdediger in juni niet met het Nederlands elftal op het EK uitkomen. “Met de informatie die ik op dit moment heb, zeg ik dat het niet heel waarschijnlijk is”, zei de Duitse coach vorige week. “Het is niet zo dat ik Virgil niet wil laten gaan. Maar het gaat om de ernst van de blessures. We hopen dat Virgil klaar is als onze voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Dan zijn we echt al heel blij.”

“Het is logisch dat de club er zo in staat”, zei De Boer. “Maar we moeten afwachten. Het is altijd een race tegen de klok geweest. Het is ook afwachten hoe Virgil er zelf naar kijkt. Depay was afgelopen zomer klaar voor het EK na een zware knieblessure. Hij voelde zich sterk genoeg voor intense wedstrijden vlak achter elkaar. Maar je weet niet hoe dat was afgelopen. Het is aan Virgil, maar het zou natuurlijk fantastisch voor ons zijn als hij er bij kan zijn.”