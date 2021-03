Beste remedie tegen corona is… een banale verkoudheid

Wetenschappers hebben mogelijk een nieuwe bondgenoot gevonden in de strijd tegen het coronavirus. En het is… een ander virus. Volgens Schots onderzoek zou het rhinovirus, dat onder meer gewone verkoudheden veroorzaakt, Covid-19 buiten kunnen houden.

Het was al bekend dat sommige virussen onderling de strijd met elkaar aangaan om iemand te kunnen besmetten. Stel je de cellen in je neus, keel en longen voor als een rij huizen. Eens een virus binnenkomt, kan het ofwel de deur openzetten voor andere virussen, ofwel de deur dichttimmeren zodat er niets anders meer naar binnen kan. Het rhinovirus doet blijkbaar het laatste.

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow zijn tot die conclusie gekomen nadat ze het beide virussen in een laboratorium onderling hebben laten uitvechten. Wat bleek? Als het rhinovirus een voorsprong van 24 uur kreeg, had Covid-19 niets meer in de pap te brokken. “Dit is geweldig nieuws”, aldus dokter Pablo Murcia, een van de onderzoekers. “Want een hoge prevalentie van het rhinovirus kan nieuwe coronabesmettingen tegenhouden.”

Goed nieuws, maar jammer genoeg duurt het mooie liedje niet lang. Zodra de verkoudheid afneemt – en de immuunrespons dus verdwijnt – loop je opnieuw evenveel risico als ervoor om besmet te raken met Covid.

Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat het rhinovirus een “concurrent” in bedwang weet te houden. Ook in 2009 werd de varkensgriep in Europa vermoedelijk vertraagd door een grote uitbraak van het rhinovirus.