Lang aanschuiven op Antwerpse ring na ongeval met vrachtwagens in Borgerhout

Borgerhout - Op de Antwerpse ring moet het verkeer richting Gent dinsdagnamiddag rekening houden met lange wachttijden door een ongeval met vrachtwagens ter hoogte van Borgerhout. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Richting Kennedytunnel zijn er slechts twee van de vijf rijstroken beschikbaar. Ook richting Nederland is het aanschuiven geblazen door een kijkfile.

Bij het ongeval raakten twee vrachtwagens, een lichte vrachtwagen en een bestelwagen betrokken in een kop-staartaanrijding die allicht veroorzaakt werd door vertragend verkeer. Er is ook sprake van een of meerdere gewonden. Het ongeval veroorzaakt een file vanaf Wommelgem op de E313 en vanaf het knooppunt Antwerpen-Noord voor het verkeer dat van de A12 en E19 vanuit Nederland komt. Je verliest er telkens zowat 45 minuten.