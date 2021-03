Cesare Prandelli neemt ontslag als coach van Fiorentina

Cesare Prandelli heeft dinsdag om persoonlijke redenen ontslag genomen als hoofdcoach van Fiorentina. Dat maakte de club bekend op haar website. De 63-jarige Italiaan was sinds november vorig jaar aan zijn tweede periode bij ‘La Viola’ bezig. De Florentijnen staan na 28 speeldagen in de Serie A tegenvallend veertiende. Afgelopen zondag werd nog met 2-3 verloren van AC Milan.

Prandelli was eerder in zijn trainerscarrière aan de slag bij Atalanta, Lecce, Hellas Verona, Venezia, Parma, AS Roma, Galatasaray, Valencia, Al-Nasr en Genoa. Tussen mei 2010 en juni 2014 was bij bondscoach van Italië. Hij leidde de Azzurri naar een finaleplaats op het EK van 2012.