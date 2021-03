Dan toch geen Plopsaland-attractie van TikTok-duo Céline en Michiel

/ De Panne - Plopsaland gaat (voorlopig) dan toch geen attractie hernoemen naar het bekende TikTok- en YouTube-duo Céline en Michiel. “Gezien de commotie werd besloten om de projecten met influencers tijdelijk on hold te zetten”, zo maakte de directie van het pretpark dinsdag bekend in een persbericht. Een petitie tegen de plannen had in geen tijd ruim 50.000 handtekeningen verzameld.

Plopsa, de overkoepelende organisatie van de Plopsa-parken van Studio 100, kondigde vorige vrijdag een nieuwtje aan. Een van de attracties in Plopsaland De Panne, de Rox-flyer, zou binnenkort omgedoopt worden tot CEMI. Dat is de naam waaronder de populaire vloggers Céline Dept en Michiel Callebaut bekendstaan.

Een andere TikTokker, Mike Serneels, begon echter meteen een petitie tegen de naamsverandering. “Plopsaland wilt de naam van een attractie veranderen naar CEMI. Maar CEMI heeft niets met Studio 100 te maken, dus vind ik dat het niet mag. De naam Rox-flyer moet blijven bestaan”, aldus Serneels. De petitie verzamelde in enkele dagen tijd meer dan 50.000 handtekeningen.

Daardoor heeft Plopsa nu besloten om voorlopig niet door te gaan met de naamsverandering. “Voor z’n parken in België, Nederland, Duitsland en Polen was Plopsa in gesprek met verschillende influencers om samen met hen fanweekends en korte, tijdelijke pop-up attracties te installeren in hun parken. Dat gezien de populariteit van verschillende social media kanalen”, zo luidt het in een persbericht. “Maar gezien de commotie die hierover online tussen voor- en tegenstanders gaande is, besliste Plopsa zonet om die projecten tijdelijk on hold te zetten.”

De Rox-flyer, genoemd naar de Ketnetreeks Rox, is een hoge schommel die al sinds 2005 in Plopsaland De Panne staat en eerst de Spring-flyer heette.