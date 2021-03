Amerikaanse bank Citigroup verbiedt Zoom-vergadering op vrijdagen

Citigroup wil met nieuwe regels de grenzen tussen werk en vrije tijd beter bewaken. Topvrouw Jane Fraser verbiedt personeel van de grote Amerikaanse bank om op vrijdagen interne Zoom-vergaderingen te organiseren. Ze spoort medewerkers in een memo ook aan zo min mogelijk vergaderingen buiten de gangbare kantooruren te plannen.

De drukte door de coronapandemie in combinatie met thuiswerken leidt tot veel extra stress, stelt Fraser in een bericht aan het personeel. “Ik weet uit eigen ervaring en van jullie feedback dat de steeds vagere grenzen tussen thuis en werk en de meedogenloosheid van een werkdag tijdens de pandemie zwaar op ons welzijn drukt”, schrijft ze. “Dat is onhoudbaar.”

Om iets van die druk weg te nemen, heeft de onlangs aangetreden topbestuurder van de bank vrijdagen uitgeroepen tot ‘Zoom-Free Fridays’. Ze kondigde ook aan dat 28 mei een vrije dag wordt voor alle 210.000 medewerkers van het financiële concern, die de naam Citi Reset Day krijgt.

Grote bedrijven onderzoeken door de coronacrisis of het in de toekomst nog nodig is personeel alle dagen van hun werkweek naar kantoor te laten komen. Autofabrikant Ford gaf een groot deel van de medewerkers te kennen dat ze ook na de pandemie vanuit huis kunnen werken.

Bij Citigroup blijft op kantoor komen in de toekomst belangrijk, zo geeft Fraser aan. Om concurrerend te blijven is het namelijk van belang dat collega’s elkaar ook geregeld in levenden lijve zien. Daarom mikt de bank op een hybride model, waarbij personeel drie dagen per week op kantoor moet komen en twee dagen per week vanuit een alternatieve locatie kan werken.