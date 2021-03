Gibraltar en Nederland spelen voor 600 fans

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag tussen Gibraltar en Nederland zijn zeshonderd toeschouwers welkom in het Victoria Stadium. Het duel wordt door de plaatselijke autoriteiten gezien als een test om te kijken hoe er weer fans naar sportwedstrijden kunnen.

Fans die het duel willen bijwonen, moeten wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Ze moeten onder meer tweemaal gevaccineerd zijn. Met dank aan Engeland zijn veel van de ruim 30.000 inwoners van het Britse overzees gebied, gelegen aan het zuidelijke eind van het Iberisch schiereiland, al gevaccineerd. Het Victoria Stadium biedt plaats aan 5000 toeschouwers.

Nederland voetbalt zaterdag tegen Letland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam voor 5000 fans. Ook dat duel vormt een test waarin bekeken wordt hoe bijeenkomsten met veel publiek te organiseren in coronatijd.