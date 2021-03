Twee tienermeisjes vermist sinds zondag: wie zag Aïcha en Laurine?

Brussel - De federale politie en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid voor twee tienermeisjes. Aïcha Acherki (15) en Laurine Vandriessche (14) zijn allebei al sinds zondag vermist. Beide meisjes hebben medische zorgen nodig.

Zondagavond rond 19 uur verlieten Aïcha en Laurine samen het Koningin Fabiola Ziekenhuis in de Jean Joseph Crocqlaan in Laken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de tieners.

Aïcha is 1,60 meter lang en struis gebouwd. Ze heeft halflang donker haar en lijkt ouder dan haar werkelijke leeftijd. Ze draagt ook een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een paarse pull. Laurine is 1,60 meter lang en struis gebouwd. Ze heeft halflang blond haar en is in het bezit van een blauwe reistas.

Heeft u Aïcha Acherki en/of Laurine Vandriessche gezien of heeft u meer informatie over de zaak? Laat het dan weten aan de politie via dit contactformulier of via het gratis nummer 0800/30.300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2 554 44 48 te bellen.

Aïcha Acherki. Foto: fedpol