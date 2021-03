Jongeren die mannen gijzelden en beroofden riskeren 14 maanden cel: “We waren uit op geld, zij bleken makkelijke slachtoffers”

Waasmunster -

Geslagen, uitgekleed, gegijzeld, vernederd en beroofd. Dat was het lot van drie mannen die in de zomer van vorig jaar ingingen op valse seksadvertenties van een groepje jongeren uit Waasmunster. Dat ze ‘pedohunters’ waren, willen ze zelf niet gezegd hebben. “We waren alleen uit op geld. En zij bleken makkelijke slachtoffers te zijn.” In de correctionele rechtbank van Dendermonde riskeren ze celstraffen tot veertig maanden.