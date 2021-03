Club Brugge-middenvelder Eder Balanta afgevoerd naar ziekenhuis

Club Brugge-middenvelder Eder Balanta is dinsdag met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij kwam ongelukkig ten val op training, maar zou woensdag de groepstraining mogen hervatten.

Eder Balanta traint deze week met de spelers die niet zijn opgeroepen voor hun nationale ploeg. De training in het Basecamp in Westkapelle werd vandaag opgeschrikt door een ongelukkige val van de Colombiaan. De middenvelder viel op zijn nek, en even was er vrees dat een zenuw in de wervelkolom was geraakt. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. Het AZ Zeno van Knokke-Heist ligt op anderhalve kilometer van het trainingcentrum van Club Brugge.

Na onderzoek kregen Balanta en Club Brugge goed nieuws te horen. Er was een zenuw in de nek geklemd geraakt, maar na controle bleek er niets ernstigs aan de hand. De middenvelder mag woensdag de training hervatten.