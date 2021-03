21-jarige man beschuldigd van dodelijke schietpartij Colorado

Een 21-jarige man is dinsdag in staat van beschuldiging gesteld voor de schietpartij in een supermarkt in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado. Daarbij zijn maandag tien doden gevallen.

De dader, geïdentificeerd als Ahmad Alissa, raakte gewond aan het been en ligt in het ziekenhuis. “Zijn toestand is stabiel en hij kan binnenkort overgebracht worden naar een gevangenis”, zo laat de politiechef van Boulder, Maris Herold, weten. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

Bij de schietpartij zijn tien doden gevallen, onder hen een politieagent, die als eerste ter plaatse kwam. De 51-jarige man was vader van zeven kinderen.

De politie werd maandagnamiddag opgeroepen voor een schietpartij in een supermarkt in Boulder. De politie zei dat agenten “binnen enkele minuten” ter plaatse waren en het gebouw “erg snel” binnen waren gegaan.

De verdachte opende het vuur toen de politie aankwam. De agenten reageerden door zelf schoten te lossen.

Volgens Amerikaanse media was de schutter gewapend met een AR-15, een aanvalsgeweer dat heel populair is in de Verenigde Staten en vaak gebruikt wordt bij grote schietpartijen.