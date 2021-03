De moeizame weg terug na burn-out: “Zeven jaar later voel ik me nog altijd niet helemaal genezen”

Eind dit jaar telt ons land volgens prognoses van het Riziv een half miljoen langdurig zieken. Liefst 36 procent van hen kampt met een depressie of burn-out. Terwijl er steeds meer wordt ingezet op preventie, is er voor de fase daarna – die van de terugkeer naar de werkvloer – amper aandacht. De UGent wil daarin verandering brengen en zoekt ervaringsdeskundigen. Drie Vlamingen getuigen over hun terugkeer na burn-out. “Ik verviel al gauw in dezelfde fouten.”