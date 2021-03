Roberto Martinez heeft vertrouwen in Rode Duivels: “Wales is geen zwart beest”

De vier jongste wedstrijden tegen Wales konden de Rode Duivels geen enkele keer winnen. Dat is geen prettig vooruitzicht voor de wedstrijd van woensdagvanavond. Zijn Gareth Bale & co ons zwart beest?

“Zwarte beesten bestaan niet in het internationale voetbal, dat is meer iets voor clubteams”, aldus bondscoach Roberto Martinez. “Wales is een goed team en daar moeten we voor oppassen. Ik heb natuurlijk nog altijd een goede band met Wales. Daar begon mijn Engelse voetbalcarrière en was ik ook coach. Ik ken Joe Allen goed, ik heb hem meegemaakt toen hij op 16-jarige leeftijd debuteerde.”

Martinez mist Witsel en Hazard maar Lukaku is er dan verrassend wel weer bij. “Met ja/neen-spelletjes zoals met Lukaku moeten we leren leven in deze tijd. Net zoals met de veel belangrijke wedstrijden. Vriendschappelijke interlands bestaan niet meer. Het is elke keer belangrijk nu. Vermoeidheid? We hebben informatie wat de spelers aan het doen zijn. We probeerden de vorige keren toen we ook drie interlands op zes dagen speelden sommige dingen uit. We weten nu goed hoe het moet. Dit is niet nieuw. In oktober hebben we dat ook al gedaan. We weten hoe dat moeten aanpakken. We hebben een stabiele kern. Witsel en Hazard zijn er niet bij maar spelers als De Bruyne, Alderweireld, Vertonghen, Mertens en Lukaku hebben ervaring en zullen de weg wel wijzen aan de jongeren.”