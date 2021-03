De Britse prins Harry heeft een nieuwe job. Volgens Sky News gaat hij aan de slag als ‘chief impact officer’ bij BetterUp, een bedrijf voor coaching en geestelijke gezondheidszorg in Californië.

De functie van ‘chief impact officer’ betekent volgens Sky News dat de prins onder meer mee zal moeten beslissen over productstrategie en liefdadigheidsbijdragen en dat hij ook in het openbaar zal spreken over zaken die verband houden met geestelijke gezondheid.

BetterUp werd opgericht in 2013 en biedt onder meer professionele coaching (vanop afstand), counseling en mentorschap. Op de website van de organisatie wordt Harry omschreven als humanitair, legerveteraan, pleitbezorger voor mentale gezondheid en milieuactivist. “Als medeoprichter van Archewell (de non-profitorganisatie van Harry en zijn echtgenote Meghan Markle, nvdr.) is hij gefocust op het stimuleren van systematische verandering in alle gemeenschappen door middel van non-profit werk.”