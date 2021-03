Kevin De Bruyne moet leider zijn bij Rode Duivels zonder Eden Hazard: “Soms meer druk bij België dan bij Man City, maar dat ben ik gewoon”

Voor hun eerste WK-kwalificatiematch morgen tegen Wales missen de Rode Duivels Eden Hazard en Axel Witsel. De ogen keren dus nog meer naar Kevin De Bruyne om de inspirator te zijn van de nationale ploeg. King Kev herstelde recent van een hamstringblessure, maar voelt zich helemaal klaar. “Voor mij verandert de afwezigheid van Eden eigenlijk niets.”



Kevin De Bruyne miste onlangs bij Manchester City een aantal wedstrijden met een hamstringblessure. Daarna kwam hij terug. Pep Guardiola bracht hem rustig, maar vrijwel meteen was de middenvelder goed voor 4 goals en 1 assist. “Het was een kleine scheur in de hamstring”, aldus De Bruyne bij de Rode Duivels. “Zo’n blessure komt altijd op een slecht moment, want City zat net in een hele goeie flow met een tiental overwinningen op rij. De ploeg bleef tijdens mijn afwezigheid wel op dezelfde intensiteit doorgaan en dus was er geen grote stress om terug te keren. Het is echter ook een misvatting dat je bij zo’n kwetsuur even een time-out neemt. Ik werkte keihard en eens fit pikte ik heel snel het ritme op van de ploeg. Ik voel me goed.”

Dat zal nodig zijn, want de Duivels missen met Eden Hazard en Axel Witsel twee sleutelpionnen. Nu komt er nog meer verantwoordelijkheid te liggen bij Kevin De Bruyne. “Om eerlijk te zijn ben ik in Engeland niet zo bezig geweest met de blessure van Eden. Ik focus me dan op mijn werk ginder en voor mij verandert zijn afwezigheid bij de nationale ploeg eigenlijk niets. Ik zit lang genoeg bij de Rode Duivels om te weten welke druk er op mijn schouders rust. Die druk is soms zelfs hoger bij België dan bij City, maar dat ben ik gewoon en dat is normaal als je voor je land speelt. Natuurlijk zullen we Eden Hazard missen en hopelijk is hij over enkele maanden fit en top voor het EK, maar deze week zullen we alles opvangen met de ploegmaats. Dat geldt overigens ook voor Witsel. Het is jammer dat Axel er niet is. Hij is belangrijk voor de balans in het elftal, maar andere spelers zijn klaar om zijn rol over te nemen.”

Foto: BELGA

Niet meer denken aan EK

Aangezien we op twee maanden voor het EK zijn lijken dit wel oefenmatchen. Toch zijn het al kwalificatiematchen voor het WK 2022. Het belang ervan mag niet onderschat worden, ook niet door de spelers die bij hun clubs al zo’n druk programma hebben. “De mensen moeten zich geen zorgen maken. Deze spelersgroep pakt elke wedstrijd aan alsof ze van levensbelang is. Of ik alle drie de partijen kan spelen? Dat zullen we zien. Als ik iets voel, zal ik dat wel zeggen. Ik heb er nog niet over gepraat met de coach.”

Vijf jaar geleden bezorgde Wales de Rode Duivels een trauma op het EK 2016. De Welshman knikkerden België toen uit het tornooi. De Bruyne was er toen ook bij, maar denkt er niet meer aan. “Dat is voorbij. Je hebt goeie en slechte momenten in je carrière en dat was een slecht moment. Het was een schok, maar misschien hadden we dat nodig om te groeien als team. Daarna deden we het wel goed op het WK in Rusland. De spelerskernen zijn natuurlijk veranderd. Het belangrijkste is dat wij op het veld komen met de attitude om te winnen.”

