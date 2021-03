De soundtrack van je leven nu ook die van je vaccin

Bunzendahl trad op, deze keer niet in het Sportpaleis, wel in het Antwerpse vaccinatiedorp Foto: BELGA

Wie gisteren om een prik ging in het Antwerpse vaccinatiedorp aan Spoor Oost werd verrast met een streepje muziek. Niemand minder dan de Duits-Amerikaanse cellist Christoph Bunzendahl (44) – al vijftien jaar een vaste waarde in het orkest van The night of the Proms en het Erasmus Ensemble – speelde een uur lang Bach in de wachtzaal.

De wachtzaal met cellist in Antwerpen Foto: Jan Van der Perre

“Onderzoek heeft aangetoond dat klassieke muziek stress, ongemak en angst in een wachtruimte vermindert. Omdat livemuziek dat effect intenser maakt, hebben we Christoph uitgenodigd”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Wellicht volgen er nog optredens. “Dit was nog maar een eerste proefopstelling.”

Vorige week klonk ook al muziek in het Antwerpse vaccinatiedorp, toen spoedarts Jan Stroobants een cd’tje van de Nederlandse violist André Rieu had opgezet, speciaal voor de 85-plussers die toen gevaccineerd werden. Ook in de Leuvense Brabanthal houden ze rekening met de muzikale voorkeur van hun bezoekers. “Vorige week klonk hier de soundtrack van de jaren dertig, met onder anderen Fred Astaire”, zegt projectcoördinator Wannes Verhoogen. “Nu de leeftijd van de gevaccineerden opschuift, varieer ik tussen de jaren 30, 40 en 50. De feedback is positief, ook onze sfeerverlichting en planten worden geapprecieerd. Het is goed dat mensen op hun gemak zijn. Dan komen ze zeker nog een tweede keer terug.”