Waarom de ziekenhuiscijfers het model niet meer volgen: “We zitten echt wel met nieuwe trend”

Een derde coronagolf staat nu echt wel voor de deur. De experten denken dat de cijfers in de komende dagen exponentieel kunnen stijgen en roepen op tot een lockdown. Binnen de politiek zit niet iedereen op dat denkspoor: sommigen verwijzen naar de voorspellingen van Niel Hens, die een beperkte stijging hadden voorspeld. Maar volgen we die voorspelling nog? Of schieten de cijfers effectief door het dak?