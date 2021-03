Recordaantal crèches dicht door coronabesmettingen: “We kunnen geen risico lopen”

Vorige week moesten een paar honderd ouders in extremis op zoek naar opvang voor hun kleine kinderen. Want het coronavirus slaat ook hard toe in de kinderopvang. “In een week tijd werden 166 opvanginitiatieven gesloten na besmettingen. Dat is een record”, zegt Nele Wouters van Opgroeien, het vroegere Kind & Gezin.

Exacte cijfers over het aantal baby’s tot kleuters die besmet raken, zijn er niet. Omdat ze een te vertekend beeld zouden geven, want bij veel artsen is er nog altijd een grote terughoudendheid om kleintjes te testen. Als ze zwaar hoesten en koorts maken, worden ze sowieso geweerd in kindercrèches. Hoogrisicocontacten en besmettingen moeten gemeld worden aan Opgroeien, dat dan ziet of er maatregelen moeten genomen worden. Dat kan gaan van niets tot een volledig sluiting van de opvang.

En het zijn er elke week meer. Gelukkig moeten niet alle opvangvoorzieniningen volledig worden gesloten bij een besmetting. Soms volstaat het dat maar een groepje tien dagen moet thuisblijven, want de quarantaineperiode voor die baby’s, peuters en kleuters is dezelfde als die voor volwassenen. “We beseffen dat het vaak lastig is voor de ouders die op de kinderopvang rekenen. Maar we kunnen geen risico’s lopen”, zegt Maxime Dehulster van vzw Infano, een van de grootste spelers in Vlaanderen wat kinderopvang betreft.

Vorige week werden 322 ‘verdachte’ gevallen gemeld, 166 opvangplaatsen moesten volledig dicht, ongeveer het dubbele van een maand geleden. Het gaat dan niet alleen over kindjes, verduidelijkt Nele Wouters van Opgroeien. Ook als kinderbegeleiders, een poetsvrouw die er overdag werkt of een ouder van de kindjes besmet is, geldt de meldingsplicht.

Opvangpersoneel op reservelijst

Gelukkig zijn die jonge kinderen, op een aantal uitzonderingen na, maar zelden echt ziek als ze besmet zijn, zegt kinderarts-neontoloog professor Bart Van Overmeire. “Wie nu wie het vaakst besmet, kinderen of volwassenen, weten we niet met honderd procent zekerheid. Wellicht zijn het meer volwassenen die het aan kinderen doorgeven. Baby’s en peuters hebben doorgaans minder contacten en verspreiden minder van het huidige coronavirus. Als ze veel of zwaar hoesten, neusloop hebben of waterige diarree hebben, vergroot het risico natuurlijk wel.”

Infano luidde vorige maand al de alarmbel over het stijgend aantal sluitingen in crèches en over het feit dat opvangpersoneel toch niet prioritair gevaccineerd wordt. Maar intussen is er een kleine opening gemaakt, zegt kinderarts Van Overmeire. De vaccinatiecentra zijn intussen opgeroepen om hen op een reservelijst te zetten, zodat ze wellicht toch sneller dan voorzien een prik zullen krijgen.