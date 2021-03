Fons reisde de wereld rond op een vlot en in een fles: “Nergens spijt van. Behalve dat ik nog altijd niet kan zwemmen”

Op zijn veertiende bouwde hij zijn eerste vlot. In de jaren 70 stak hij er de oceaan mee over en in 2006 maakte hij samen met zijn vrouw Kee in een levensgrote fles de oversteek naar Barbados. Fons Oerlemans, 82 intussen, is een überavonturier. In Don’t worry be happy blikt hij woensdag terug op zijn bijzondere leven zonder spullen of centen. “Dat heb ik niet nodig om gelukkig te zijn.”