Schotse premier Nicola Sturgeon overleeft motie van wantrouwen

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft dinsdag, zes weken voor de Schotse parlementsverkiezingen, een motie van wantrouwen in het parlement overleefd. Sturgeon, die ook leider van de Schotse partij SNP (Scottish National Party) is, moest de stemming ondergaan nadat onderzoek had uitgewezen dat ze parlementsleden “misleid” had in een onderzoek naar haar voorganger Alex Salmond.

Een meerderheid van 65 Schotse parlementsleden stemde voor haar, terwijl 31 leden van het Schotse parlement tegen stemden en 27 leden zich onthielden.

Salmond werd een jaar geleden vrijgesproken van poging tot verkrachting en seksuele intimidatie. De vraag was of Sturgeon gepast opgetreden was in deze zaak. Ze zei dat ze pas laat op de hoogte gebracht werd van de beschuldigingen tegen Salmond , maar dat zag de onderzoekscommissie anders.

Schotland kiest op 6 mei een nieuw parlement. De SNP van Sturgeon hoopt op een meerderheid en wil dan een nieuw referendum over onafhankelijkheid houden. De Britse premier Boris Johnson wijst een volksraadpleging volkomen af.