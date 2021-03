OVERZICHT. Wie bekampt wie op weg naar het WK 2022 in Qatar?

Het is weer tijd voor de WK-kwalificaties. Kleine landen proberen een tik uit te delen aan de mastodonten van de voetbalwereld, terwijl de groten der aarde een blamage willen voorkomen. Voor sommige teams is het een kwestie van moeten, anderen zijn al blij met een puntje hier en daar. Ontdek hier wie tegen wie speelt en wat er juist op het spel staat richting het WK 2022 in Qatar.

GROEP A: Een strijd voor de tweede plek

Voor Portugal zou deze groep een gezondheidswandelingetje moeten worden. De huidige winnaar van de Nations League én Europees kampioen moet het opnemen tegen Luxemburg, Servië, Ierland en Azerbaijan. Ierland speelde slechts drie keer op het WK en geraakte al eens in de kwartfinales, maar dat is ondertussen al geleden van 1990. Ook Servië haalde het WK al twee keer in 2010 en 2018, met als eindhalte steeds de eerste ronde.

Portugal is momenteel de nummer vijf op de wereldranglijst en zou dus zonder problemen door hun groep moeten komen, zeker als je beseft dat er nog een hongerige Cristiano Ronaldo bij je ploeg zit. Nu hij de Nations League en het EK al op zijn palmares heeft, wil Cristiano meer. Het WK is het volgende op zijn verlanglijstje.

24/03 Portugal-Azerbaijan

24/03 Servië-Ierland

Foto: AFP

GROEP B: Spanje onder druk?

Spanje staat momenteel zesde op de wereldranglijst en begint met het volle vertrouwen aan haar kwalificaties. De laatste wedstrijd van de Spanjaarden was op 17 november tegen Duitsland. Het werd een droge 6-0 en dus een afstraffing van jewelste voor die Mannschaft. Er wordt veel verwacht van Spanje, maar kan die nieuwe generatie ook resultaten leveren?

Als je naar hun huidige vormpeil kijkt, ziet Zweden er niet meteen uit als een kanshebber voor het WK. Al speelden de Zweden in hun laatste wedstrijden enkel tegen ploegen in de top 20 van de wereldranglijst, met uitzondering van Rusland, dat 39ste staat. Met de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic, komen misschien ook de punten terug naar de nationale ploeg.

Foto: AFP

Ook Griekenland is geïnteresseerd in die tweede plek. Menig Griek denkt met gemis terug aan het EK in 2004, waar Griekenland tegen alle verwachtingen in de eindzege in de wacht sleepte. Griekenland haalde Portugal toen onderuit, maar die tijden zijn ondertussen al lang vervlogen. De Grieken staan momenteel 53ste, maar zijn wel in goede vorm.

25/03 Zweden-Georgië

25/03 Roemenië-Noord-Macedonië

25/03 Spanje-Griekenland



GROEP C: Ongeslagen sinds 2018

10 september 2018, dat was de laatste keer dat Italië verloor. Het werd toen 1-0 tegen Portugal. Sindsdien speelde de Azzuri 22 keer en wonnen ze zeventien keer. De Italianen zijn bezig aan een enorme reeks en zijn niet van plan om dat af te geven.

Foto: BELGAIMAGE

Maar Zwitserland kan ze het leven zuur maken. Zoals we hier in België weten, kunnen de Zwitsers verrassend uit de hoek komen. Zwitserland stuurde onze Rode Duivels met 5-2 naar huis in de Nations League van 2018. Daarna bleef hun vorm eerder wisselvallig.

25/03 Italië-Noord-Ierland

25/03 Bulgarije-Zwitserland

GROEP D: Frankrijk voor de double

In Frankrijk liggen ze waarschijnlijk met de voeten naar omhoog, want ook hier is het een strijd om de tweede plek. Oekraïne en Bosnië zullen onder elkaar uitvechten wie er die plek zal bemachtigen, hoewel Finland beide teams ook wel pijn kan doen.

Foto: NurPhoto via Getty Images

Voor Kazachstan zal het moeilijker worden, zij doen waarschijnlijk mee onder de leuze “deelnemen is belangrijker dan winnen.” Behalve een 2-0 overwinning in Letland won Kazachstan geen enkele wedstrijd in 2020.

24/03 Finald-Bosnië

24/03 Frankrijk-Oekraïne



GROEP E: Tijd voor revanche

Voor onze Duivels is het een terugzien met Wales. In 2016 kegelden de Welshmen ons nog uit het EK van 2016 in de kwartfinale. Velen zijn nog niet vergeten wat er toen gebeurde, de Rode Duivels zijn uit op revanche.

Foto: ISOPIX

Maar niet alle focus mag naar wraak gaan, want ook Tsjechië is een sluwe derde. De hoogdagen van het Tsjechische voetbal zijn al even gepasseerd, maar het land blijft wel een verraderlijke outsider voor onze Duivels.

24/03 Letland-Montenegro

24/03 België-Wales

27/03 Wit-Rusland-Estland

GROEP F: De groep van de mindere goden

Groep F is verre van de interessantste groep dit WK, maar misschien daarom wel net de leukste. Oostenrijk, Schotland, Moldavië, Denemarken, Israël en de Faeröer Eilanden, niet bepaald topteams. Maar daardoor kunnen er wel eens verrassingen uit de bus komen in deze groep. Een strijd tussen Denemarken en Oostenrijk lijkt het meest logische, al mag het voetbalhart hopen op een verrassing.

25/03 Bulgarije-Zwitserland

25/03 Israël-Denemarken

25/03 Moldavië-Faeröer

25/03 Schotland-Oostenrijk



GROEP G: De tijd is nu voor Oranje

Nederland staat aan de vooravond van een wissel van de wacht. Na twee grote toernooien gemist te hebben, zijn de mannen van Frank De Boer niet van plan om nog een kans te laten schieten. De hype rond Oranje lijkt terug te zijn met een nieuwe coach, nieuw jong talent én voor het eerst sinds de pandemie opnieuw supporters in het stadion.

Noorwegen en Turkije willen dat feestje verbrodden voor onze Noorderburen. De respectievelijke nummers 32 en 44 van de wereldranglijst melden zich als een taaie klant voor de Nederlanders. Turkije is een stugge ploeg, Noorwegen rekent op wonderboys Ödegaard en Haaland om de ballen erin te buffelen.

24/03 Turkije-Nederland

24/03 Gibraltar-Noorwegen

27/03 Montenegro-Gibraltar

27/03 Noorwegen-Turkije

GROEP H: Slavisch onderonsje

In groep H zal er niet ver gereisd moeten worden, met uitzondering voor Malta en Cyprus. Alle groepsleden liggen namelijk op een boogscheut van mekaar. Rusland, Slovenië en Slowakije gaan bij elkaar op bezoek en maken ook een kort tripje naar de Balkan. Daar bekampen ze de verliezende finalist van de vorige editie van het WK. Na de stunt van het WK in 2018 ging de hype een beetje weg bij de Kroaten. Kroatië begint in mindere vorm aan deze kwalificatie met een 1 op 12.

24/03 Cyprus-Slowakije

24/03 Malta-Rusland

27/03 Rusland-Slovenië

27/03 Croatië-Cyprus

GROEP I: Engeland, Polen, en de rest

Engeland maakt zich op voor een felle strijd voor de eerste plek, want die is allesbehalve zeker. Polen ligt, ondanks een minder goed team op de loer. Wereldspits Robert Lewandowski in de rangen maakt veel goed. De Engelse defensie staat wankel en er is veel kritiek op doelman Pickford. Een tekort aan zelfvertrouwen ruikt een spits als Lewandowski van mijlenver, en dat wordt genadeloos afgestraft.

Foto: ISOPIX

Nog een fijn weetje over voetbaldwerg San-Marino. Zij namen het in de WK-kwalificatie van 1994 al op tegen Engeland. San Marino scoorde al na 8,3 seconden, een mirakel voor de San Marinezen. Ze verloren wel nog 7-1 maar dat zijn historische details.

25/03 Engeland-San-Marino

25/03 Hongarije-Polen

25/03 Andorra-Albanië



GROEP J: Kindertuin voor Die Mannschaft

Afsluiten doen we met de kindertuin van Duitsland. De Duitsers moeten al met een C-team gaan spelen om geen kans te maken op die eerste plek. Roemenië, Armenië, Noord-Macedonië, Ijsland of Liechtenstein, wie zal het ze moeilijk maken? Het enige team in deze groep dat ooit kon winnen van Duitsland was Roemenië op 28 april 2004. Het werd toen 5-1 voor de Roemenen.

25/03 Duitsland-Ijsland

25/03 Liechtenstein-Armenië