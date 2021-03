Van de agent die een rustigere job zocht tot de vrouw wier zorgzaamheid haar dood werd: de slachtoffers van de aanslag op supermarkt in Colorado

Een politieagent die op zoek was naar een rustigere job binnen het korps om niet langer in de vuurlijn te staan. Een winkelmedewerkster wier zorgzaamheid en klantgerichtheid haar dood is geworden, volgens haar oma. En een klant die alleen maar schoonheid wilde delen met de wereld. Ze heetten Eric, Rikki en Tralona. En ze kwamen om bij een schietpartij in en rond een supermarkt in het Amerikaanse Colorado. Dit weten we over de tien doden en de dader.