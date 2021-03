Toni Kroos mist WK-kwalificatieduels door blessure

Duitsland zal Toni Kroos de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden moeten missen. De middenvelder van Real Madrid heeft zich geblesseerd aan de adductoren. Dat meldt de Duitse voetbalbond (DFB).

De DFB bevestigt dat Kroos het nationale team al heeft verlaten en is teruggekeerd naar Madrid.

Volgens de verklaring van de DFB is Kroos aangekomen met problemen die “zo ernstig bleken te zijn dat het onmogelijk was om ermee te spelen”. Coach Joachim Löw zei dat “met het oog op het EK van volgende zomer, we besloten hebben dat het volledig genezen van de blessure, prioritair is”.

Duitsland begint aan zijn WK-kwalificatiecampagne op donderdag in IJsland. Daarna ontvangen ze thuis Roemenië en Noord-Macedonië.