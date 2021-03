Chelsea-voorzitter Abramovitsj klaagt uitgever van boek over Poetin aan

De Britse uitgeverij HarperCollins zei dinsdag dat ze zich “met alle macht zullen verdedigen” tegen een aanklacht wegens smaad. De aanklacht is ingediend door de Russische oligarch Roman Abramovitsj. De aanleiding zou een boek van de uitgeverij zijn dat beweert dat hij de voetbalclub Chelsea FC zou hebben gekocht op bevel van het Kremlin.

In het boek ‘Putin’s People’, gepubliceerd in 2020, beweert journaliste Catherine Belton dat de Russiche president Vladimir Poetin toezicht had op een enorme stroom zwart geld. Dat geld zou worden gebruikt om de invloed van Rusland in het buitenland uit te breiden.

Uit haar onderzoek blijkt onder meer dat Poetin Abramovitsj persoonlijk had gevraagd om in 2003 Chelsea FC te kopen. Onder zijn presidentschap groeide de Britse club uit van een club in moeilijkheden, tot een reus in het Europese voetbal.

“Het boek bevat een aantal valse en lasterlijke beweringen over mij. Vooral in betrekking met mijn overname van Chelsea Football Club,” zei Abramovitsj maandag in een verklaring.

In het boek “wordt ten onrechte beweerd dat onze cliënt corrupt heeft gehandeld,” voegden zijn advocaten Harbottle en Lewis er nog aan toe.

“We kunnen bevestigen dat HarperCollins en Catherine Belton gedagvaard worden door Roman Abramovitsj,” meldde de uitgeverij dinsdag op Twitter.

De auteur en de uitgeverij zijn van plan om “het recht op schrijven over zaken van openbaar belang met alle macht te verdedigen,” waarschuwde HarperCollins.

Roman Abramovitsj, 54, heeft belangen in de metaalindustrie, waar hij zijn fortuin maakte in de jaren na de Sovjet-Unie. Hij heeft zich publiek onthouden van de Russiche politiek nadat Vladimir Poetin aan de macht kwam.

Het fortuin van de zakenman, die enkele jaren geleden nog Israëlisch staatsburger werd, wordt door het tijdschrift Forbes geschat op meer dan 14 miljard dollar.

(belga)