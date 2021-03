Verenigde Staten gaan belastingen op bedrijven verhogen

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft plannen in de steigers om de bedrijven meer belastingen te laten betalen. Dat moet de gigantische investeringsplannen, vooral infrastructuurwerken, bekostigen. Dat heeft de Amerikaanse centrale bankier, Janet Yellen, gezegd in het Huis van Afgevaardigden.

Biden was duidelijk over zijn plannen rond fiscaliteit, liet de topvrouw van de Federal Reserve noteren. De Democratische president wil de bedrijfsbelasting optrekken van 21 procent nu naar 28 procent. “We zijn verwikkeld in een mondiale race richting lagere belastingen voor bedrijven, en daar hopen we een einde aan te maken”, aldus Yellen.