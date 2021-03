Romano Mussolini, achterkleinzoon van Il Duce, ondertekent profcontract bij Lazio

Romano Floriani Mussolini, de achterkleinzoon van de Italiaanse dictator Benito Mussolini, kondigde dinsdag aan dat hij zijn eerste profcontract heeft ondertekend bij Lazio. De club wordt vaak geteisterd door supportersgroepen die het fascisme of neonazisme aanbelangen.

De 18-jarige verdediger plaatste een foto op Instagram waarop hij zijn contract tot 2024 ondertekende naast Mauro Bianchessi, die de leiding heeft over de jeugdopleiding van de Romeinse ploeg.

“Ik ben erg blij dat ik mijn eerste profcontract heb ondertekend bij SS Lazio, en dat ik nog drie jaar in dit shirt mag spelen,” schreef hij op zijn pagina. Op Instagram staat Romano onder de naam van zijn vader, Mauro Floriani, ingeschreven.

Romano Floriani Mussolini, afkomstig uit de jeugdacademie van Lazio, is de zoon van Alessandra Mussolini, kleindochter van Benito Mussolini (1883-1945), die in 1919 de eerste fascistische militie oprichtte. Op weg naar het Olympisch Stadion van Rome, waar Lazio, Roma en het nationale efltal hun wedstrijden spelen, staat er nog steeds een enorme obelisk waarop “Mussolini Dux” (Mussolini de Leider) te lezen staat. Keltische kruisen, apengeluiden, fascistisch gesalueer en foto’s van Anne Frank: in 2017 werden de “ultras” van Lazio geclassificeerd als extreem-rechts door hun racistische en antisemitsche acties.

Onder de “ultras”, die nu de Curva Nord (de noordelijke hoek van het Olympisch Stadion) bezetten, zijn de “Irriducibili”, een beweging opgericht in 1987, het bekendst. De club treedt steeds harder op tegen facisme bij de supporters. In januari 2020 had Lazio van 16 fans, die tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Rennes een fascistische groet hadden gebracht, geëist dat ze de opgelegde boete van UEFA mee zouden betalen.