Israëlisch leger: “Raket afgevuurd vanuit Gazastrook”

Volgens het Israëlische leger is er op de dag van de parlementsverkiezingen in het land een raket afgevuurd vanuit de Gazastrook. Er werden dinsdagavond geen slachtoffers of schade gemeld. Het projectiel kwam volgens het leger in een onbewoond gebied in het zuiden van Israël terecht.

Lokale media meldden dat de raket terechtkwam in de buurt van Beër Sjeva, een stad in de Negevwoestijn. Op dat moment was premier Benjamin Netanyahu daar om de plaatselijke bevolking op te roepen om voor hem te stemmen bij de parlementsverkiezingen, de vierde in twee jaar tijd.

Voorlopig werd de beschieting niet opgeëist. In de Gazastrook is de islamitische beweging Hamas, die door Israël als een terreurorganisatie wordt beschouwd, aan de macht.