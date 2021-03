Nog maar pas open, maar kappers zijn niet tegen harde lockdown

Ze zijn nog maar enkele weken weer open, en toch is de beroepsfederatie van Belgische kappers niet tegen een “korte maar harde lockdown” om de besmettingscijfers de kop in te drukken. Tenminste als er echt geen alternatief is.

De kappers merkten het meteen dat er geruchten opdoken over een nieuwe lockdown: plots werden weer massaal afspraken geboekt. Maar voor hoelang, vraagt Christ Maenhout zich af. De Gentse kapper is ook bestuurder bij Febelhair, de enige erkende beroepsfederatie van Belgische kappers. Net als veel collega’s pleit Maenhout – als het niet anders kan – voor de korte, harde pijn van een lockdown. Omdat er weinig alternatieven zijn voor de kapperssector, zegt hij. “Als de cijfers zo blijven stijgen, durven mensen toch niet meer te komen. Zeker niet meer nadat professor Molenberghs ons zo met de vinger heeft gewezen.” Maenhout verwijst daarmee naar een uitspraak van de biostatisticus dat kapsalons een bron van besmettingen zijn. “Schandalig en op niets gebaseerd.”, zo luidt het binnen de al zwaar getroffen sector.

Tom Audoore heeft drie kapperszaken in Gent, Eeklo en Knokke en spreekt van een algemene malaise in de kapperssector. “Er zijn geen feesten, je kan niet op restaurant, iedereen werkt thuis. Waarom zouden mensen dan zo vaak als vroeger naar de kapper komen?” Hij werkt met acht personeelsleden van wie er nu drie weer tijdelijk werkloos zijn.

Ook Audoore vreest dat een nieuwe, harde lockdown onvermijdelijk is en toont zelfs begrip voor het plan. “Als het in combinatie kan met een exportverbod van vaccins, zodat hier versneld kan worden gevaccineerd en de horeca weer open kan. Want pas dan gaan mensen zich opnieuw mooi willen maken.”