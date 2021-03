De Welshe voetbalbond wil vandaag voor de wedstrijd in Leuven de “Black Lives Matter”-groet brengen. Het zal het voorstel overmaken tijdens de traditionele vergadering met de Belgische bond en de scheidsrechter.

In België wordt de kniebuiging niet meer gebracht, maar in de Engelse Premier League bestaat de gewoonte nog wel. Ook Rode Duivel Romelu Lukaku hecht veel waarde aan het gebaar voor rechten van zwarten. De kans is groot dat België vandaag akkoord gaat met het voorstel van de Welshmen.