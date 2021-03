Gareth Bale is klaar om Rode Duivels vuur aan schenen te leggen: “Een WK-deelname zou mijn carrière afmaken”

#Baleisback. Met die hashtag kondigde Tottenham midden september aan dat Gareth Bale (31) op huurbasis van Real Madrid naar Londen zou terugkeren. Het duurde een half seizoen, maar intussen is Bale ook op het veld stilaan weer back . Net op tijd in vorm om de Rode Duivels opnieuw het vuur aan de schenen te leggen. “Ik ben misschien nu wel het meest wedstrijdfit van de laatste jaren.”

Na de loting van de voorrondes van het WK in december schreven we nog dat Wales niet meer dezelfde angst inboezemt dan op het EK 2016. Gareth Bale is over zijn top heen, stond er. Hadden wij ons even ...