Drugsmaffia beraamt aanslag op Bart De Wever: Antwerps burgemeester klok rond beveiligd

Antwerpen - Politie en justitie vrezen dat drugscriminelen een aanslag willen plegen op Bart De Wever. De Antwerpse burgemeester wordt sinds vorige week de klok rond beveiligd.

De woning van het gezin van Bart De Wever (N-VA) werd enkele jaren eerder al eens streng beveiligd, toen Europa in de ban was van terreuraanslagen door IS. Dit keer komt de dreiging uit het drugsmilieu. Als de Antwerpse burgemeester zijn woning wil verlaten, wordt hij permanent bewaakt door bodyguards van de federale politie. “Dat is erg ingrijpend voor je bewegingsvrijheid, maar de mensen die het doen, zijn gelukkig heel professioneel en hoffelijk”, zegt De Wever.

Hogedrukreiniger

Naar aanleiding van de hack van Sky ECC, het onkraakbaar geachte communicatienetwerk van de georganiseerde misdaad, zei De Wever in Terzake dat het moment was aangebroken om de hogedrukreiniger in te zetten tegen de drugsmaffia. Hij had het ook over een aantal kopstukken, “miljardairs” in Dubai, die eindelijk aangepakt zouden kunnen worden. Enkele dagen na die uitspraken kreeg De Wever te horen dat drugscriminelen hem mogelijk zouden willen uitschakelen.