Corona-miserie is nog niet geweken bij STVV: alle testen nog positief

Het coronavirus blijft STVV parten spelen. De club bevestigde dinsdagavond dat alle testen van maandag nog steeds positief zijn.

De Truienaars lieten vorige week weten te kampen met dertien coronagevallen binnen de staf en de spelersgroep van het eerste elftal. STVV diende dan ook een verzoek in om de degradatiekraker van afgelopen weekend op de Freethiel tegen Waasland-Beveren te kunnen uitstellen. Dat is mogelijk vanaf zeven besmettingen in de spelersgroep. De Pro League ging in op die vraag.

Door het interlandvoetbal ligt de Jupiler Pro League stil tot eind volgende week. STVV ontvangt dan KV Mechelen op de 32e speeldag.