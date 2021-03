Mama van drie vergeet pot met olie op vuur: “Plots sloegen de vlammen uit de pan”

Kortrijk - De brandweer repte zich dinsdagavond rond 18.30 uur naar de Tuighuisstraat in Kortrijk. In een flat op de tweede verdieping van het CAW-gebouw langs de spoorlijn was een pot op het vuur oververhit geraakt, wat gepaard ging met heel wat rook.

“Ik wilde aan het avondeten beginnen en zette een pot met olie op het vuur”, zegt de bewoonster, een mama van drie jonge kinderen. “Omdat ik ondertussen ook met de kindjes bezig was, moet die even aan mijn aandacht ontsnapt zijn. Plots merkte ik dat de vlammen uit de pan sloegen en dat er heel wat rook in de keuken hing. Ik riep meteen dat de kindjes naar buiten moesten gaan en maakte in de badkamer een handdoek nat. Door die over de pot heen te leggen, was de brand zo goed als geblust. Een buurvrouw verwittigde intussen de brandweer.” Die hoefde uiteindelijk niet meer te blussen en bracht na een korte controle de verbrandde pot naar buiten. Dankzij de alerte reactie van de vrouw, bleef de schade beperkt. “Ik ga toch even naar mijn moeder om van dit hachelijk avontuur te bekomen“, aldus de vrouw, die toch danig onder de indruk was van het voorval.