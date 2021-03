Hoe de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart na 5 jaar nog altijd van kastje naar de muur worden gestuurd

Voor toekomstige slachtoffers van terreurdaden komt er wellicht toch een Garantiefonds, maar voor de honderden slachtoffers van de aanslagen in Brussel blijft het behelpen. Meer dan 850 mensen wachten nog altijd op een vergoeding van het Slachtofferfonds en vele anderen zijn in een strijd verwikkeld met de verzekeringen. “De premier zou best eens op tafel kloppen bij Assuralia”, zeggen Kamerleden Patrick Dewael (Open VLD) en Stefaan Van Hecke (Groen).