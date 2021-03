Verkiezingen Israël: Likoed-partij van Benjamin Netanyahu blijft grootste volgens exitpolls

De rechtse partij van premier Benjamin Netanyahu, Likoed, blijft ook na de nieuwe parlementsverkiezingen in Israël - de vierde stembusslag in twee jaar - de grootste. Dat blijkt uit de exitpolls van de grote Israëlische tv-omroepen na het sluiten van de stembureaus. De opkomst lag dinsdag laag.

Likoed zou kunnen rekenen op 31 tot 33 zetels in het 120-koppige parlement. Dat is iets minder dan tijdens de vorige verkiezingen, maar toch heeft Netanyahu kansen om een regering te vormen. Dat hangt af van het ultra-nationalistische Yamina, dat 7 of 8 mandaten zou bemachtigen. Partijleider Naftali Bennett was de campagne ingegaan als uitdager van Netanyahu, maar heeft een coalitie met Likoed niet uitgesloten. Met Yamina zou het blok van Netanyahu volgens de exitpolls een meerderheid kunnen halen.

Op de tweede plaats komt de oppositiepartij Yesh Atid van Yair Lapid: de centrumpartij zou 16 tot 18 zetels winnen. Welke partij derde wordt, is nog niet duidelijk: ofwel de conservatieve partij Shas, ofwel de alliantie van Arabische partijen. In totaal zouden twaalf partijen de kiesdrempel van 3,25 procent halen om een zetel in de Knesset te bemachtigen.

Israël verkeert al meer dan twee jaar in een politieke crisis. Na twee verkiezingen in 2019 slaagde Netanyahu er niet in om een regering te vormen. Na de verkiezingen van 2020 ging hij met zijn Likoed-partij onder invloed van de coronacrisis een coalitie aan met de centristische alliantie Blauw en Wit, maar die viel in december uiteen door een begrotingsgeschil.

Voorlopige officiële resultaten van de verkiezingen van dinsdag worden pas vrijdag verwacht.