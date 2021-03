Kieran Gibbs is bezig aan zijn laatste maanden bij West Bromwich. De tienvoudige Engelse ex-international verhuist deze zomer naar Inter Miami in de Amerikaanse Major League Soccer.

De 31-jarige Gibbs ruilde in 2017 Arsenal voor West Brom. De linksachter stapt transfervrij over. Hij tekende in de VS tot 2023.

Bij Inter Miami is David Beckham een van de drijvende krachten. Phil Neville is er coach.