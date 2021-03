De vraag is niet of hij er komt, maar hoe streng de nieuwe lockdown wordt: “Als we iets gaan sluiten, is het iedereen gelijk voor de wet”

Het Overlegcomité dat vandaag om 9 uur start, wordt ongetwijfeld het moeilijkste sinds lang. De experten pleiten openlijk voor een volledige lockdown van vier weken. De politiek is niet geneigd hen op alle vlakken te volgen, maar is duidelijk wel bereid om ver te gaan. “Als we iets gaan sluiten, is het iedereen gelijk voor de wet.”