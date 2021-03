De statistieken hebben we alvast mee: geen enkel Europees land maakt meer kans op WK-kwalificatie dan België

De Rode Duivels trappen woensdagavond hun kwalificatiecampagne voor het WK voetbal van 2022 in Qatar af met een thuismatch tegen Wales. Met ook nog Tsjechië, Wit-Rusland en Estland in de poule zou WK-kwalificatie normaal gezien geen probleem mogen zijn voor de nummer één van de FIFA-ranking. En de statistieken bevestigen dat.

Statistiekenbureau Gracenote berekende dat de Rode Duivels maar liefst 88 procent kans hebben om het WK te halen. Geen enkel ander voetballand in Europa haalt zo’n hoge score. Spanje (85%), Frankrijk (84%), Portugal (82%), Duitsland (77%), Italië (75%), Nederland (74%) en Engeland (74%) komen achterna. Kroatië - nochtans finalist op het vorige WK - is het reekshoofd met statistisch de minste kans om in Qatar geraken. Met ook Slowakije, Rusland, Slovenië, Cyprus en Malta in de poule staan de Kroatische kwalificatiekansen op slechts 57 procent.

Met 80 procent kans op groepswinst staat België ook op één in het lijstje wat betreft kanshebbers op rechtstreekse kwalificatie. Volgens Gracenote is de kans dat Wales tweede wordt in de poule van de België 43 procent.

Als de voorspelling waarheid wordt, kwalificeren deze dertien landen zich voor het WK: België, Spanje, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Italië, Nederland, Engeland, Denemarken, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk en Wales.

De statistieken van Gracenote zijn gebaseerd op een rankingmodel uit het schaken waaraan negentien jaar is geschaafd. Alle WK-kwalificatiematchen werden in dat model een miljoen keer gesimuleerd, met als resultaat een kansberekening van het eindklassement van elk land.