De verwachte opstellingen voor België en Wales: Dendoncker als vervanger voor Witsel, Dortmund-Belgen op de flanken?

Vanavond nemen de Rode Duivels het in hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd thuis op tegen Wales. Bij de Belgen ontbreken sterkhouders Eden Hazard en Axel Witsel, Wales moet het zonder Aaron Ramsey stellen. Dit zijn onze verwachte opstellingen.

Zoals gebruikelijk wilde Roberto Martinez niets kwijt over zijn basisploeg. Het wordt sowieso puzzelen voor de bondscoach met drie wedstrijden in één week. Martinez wil het aantal spelers dat drie wedstrijden moet spelen zoveel mogelijk beperken.

Daarom is het team dat hij vanavond tussen de lijnen brengt niet noodzakelijk het beste team dat hij in zijn hoofd heeft. Zo zal hij er rekening mee houden dat de Rode Duivels in dienst bij Duitse clubs zaterdag niet meer naar Tsjechië mogen reizen. Dat geldt voor Meunier, Thorgan Hazard, Casteels en Boyata. De laatste heeft nog niet genoeg getraind en Casteels is derde doelman, maar Meunier en Thorgan zouden daarom vanavond wel eens een basisplaats kunnen krijgen. Castagne en Carrasco komen dan zaterdag in Praag aan bod.

Wellicht vervangt Dendoncker de geblesseerde Witsel en komt De Bruyne in de aanval op de rechterkant terecht. Mertens schuift dan naar links. Tenzij Trossard wordt beloond voor zijn sterke periode bij Brighton en zo op de plaats van de geblesseerde Eden Hazard terechtkomt.

Foto: rr.

Opstelling:

Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, De Bruyne, Mertens, R.Lukaku

Invallers:

Mignolet, Casteels, Denayer, Mechele, Castagne, Foket, Saelemaekers, Praet, Vanaken, Sambi Lokonga, Carrasco, De Ketelaere, Doku, Trossard, Verschaeren, Januzaj, Batshuayi, Benteke

Geblesseerd:

Witsel, Delcroix, Hazard

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand

WALES

Na Aaron Ramsey (enkel) zag interim-bondscoach Robert Page ook twee verdedigers uitvallen voor het WK-kwalificatieduel tegen België vanavond. Tottenham-speler Ben Davies (27) en Tom Lockyer (26), centrale verdediger van Engelse tweedeklasser Luton, kampen beiden met een lichte blessure en verlieten de selectie dinsdagochtend.

“Geen goed nieuws”, zuchtte Page op de persconferentie van Wales. Vooral het verlies van Davies is een aderlating. De ploegmaat van Toby Alderweireld verzamelde al 58 caps en staat normaal gezien altijd in de basis. Er werden geen vervangers opgeroepen.

Foto: rr.

Opstelling:

Hennessey, Roberts, Rodon, Amadu, Mepham, Norrington-Davies, James, Allen, Morell, Bale, Moore

Invallers:

Ward, A. Davies, King, Gunter, Levitt, J. Lawrence, Norrington-Davies, Cabango, J. Williams, T. Lawrence, Johnson, Sheehan, Smith, Wilson, Robson­-Kanu,T. Roberts, Matondo

Geblesseerd:

Ramsey, B. Davies, Lockyer, Brooks

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand