Netanyahu eist overwinning op in Israëlische verkiezingen, maar coalitiepartner bepaalt of hij aan de macht blijft

De Israëlische verkiezingen – de vierde in twee jaar al – hebben geen duidelijke overwinnaar opgeleverd. Noch premier Netanyahu, noch zijn tegenstanders hebben een meerderheid in het parlement veroverd, blijkt uit exitpolls. Het lot van de langstzittende leider van Israël is daarmee hoogst twijfelachtig. Toch heeft Benjamin Netanyahu het zelf over een “immense overwinning voor rechts”.