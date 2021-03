OPROEP. Loop jij nog rond met je coronakapsel?

Nu de kappers opnieuw de deuren moeten sluiten, zullen heel wat mensen nog een spurt richting kapsalon inzetten. Maar u niet, want u bent ondertussen verknocht geraakt aan dat coronakapsel? Laat het ons weten!

Bent u gehecht geraakt aan dat lange of wilde haar? Laat u de verfkwast voor wat het is en mogen de haren voortaan grijs blijven? Wordt de froufrou of frisse coupe niet langer kortgewiekt, want u vindt het goed zoals het is? Laat het ons weten, dan contacteren wij u graag voor een artikel in onze krant.